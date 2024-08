Gesundheit

Das Mpox-Virus - früher bekannt unter dem Namen Affenpocken - breitet sich weiter aus. (IMAGO / Science Photo Library)

Über das Africa CDC würden die Impfstoffe an die betroffenen Länder verteilt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Zusätzlich wolle das Pharmaunternehmen Bavarian Nordic, das den Impfstoff herstellt, 40.000 Dosen zur Verfügung stellen.

Das Africa CDC hatte bereits gestern die Mpox-Ausbreitung zur gesundheitlichen Notlage für den Kontinent erklärt und um internationale Hilfe gebeten, um das Ziel der Bereitstellung von zwei Millionen Impfstoffen zu erreichen.

WHO-Notfallausschuss berät über Lage

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigte sich wegen einer neuen Untervariante in Afrika so besorgt, dass sie einen Notfallausschuss einberief. Die unabhängigen Experten beraten, ob es sich um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC - Public Health Emergency of International Concern) handelt.

Das ist die höchste Alarmstufe der WHO. Konkrete Maßnahmen löst dies nicht aus. Es soll vielmehr Anstoß sein, dass Behörden in aller Welt sich auf mögliche Ausbrüche vorbereiten. Welche Maßnahmen ergriffen werden, entscheidet jedes Land selbst. Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat das Risiko einer Ausbreitung der neuen Variante in Europa Ende Juli als "sehr gering" eingeschätzt.

Übertragungen von Mensch zu Mensch bei engem Kontakt möglich

Bei der früher als Affenpocken bekannten Krankheit handelt es sich um eine von infizierten Tieren auf den Menschen übertragbare Virus-Erkrankung, Übertragungen von Mensch zu Mensch sind bei engem Kontakt ebenfalls möglich. Typische Symptome sind Fieber und Pusteln auf der Haut.

Seit Ende 2023 sind im Osten der Demokratischen Republik Kongo zahlreiche Fälle einer neuen Unterlinie des Mpox-Virus Klade I (römisch eins) entdeckt worden. Sie könnte sich nach Beobachtungen vor Ort einfacher ausbreiten und schwerere Krankheitsverläufe verursachen. Studien dazu stehen noch aus.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.