EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN)

Sie sei überzeugt davon, dass die Polarisierung in der Agrarpolitik nur so überwunden werden könne, sagte von der Leyen zum Start eines "strategischen Dialogs" in Brüssel. Das Format soll Bauern- und Umweltverbände sowie die Lebensmittelindustrie an einen Tisch bringen.

In den Gesprächen soll es unter anderem um eine faire Bezahlung von Landwirten gehen, aber auch um Umweltauflagen und um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Betriebe. Nach Angaben von der Leyens sollen die Ergebnisse des Dialogs als Grundlage für eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU dienen, die für 2028 geplant ist.

Die Agrarpolitik ist mit mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr der größte Haushaltsposten der EU.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.