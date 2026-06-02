Cloud-Aufträge

Europa will sich von der digitalen Abhängigkeit der US-Techkonzerne lösen. (Getty Images / Sean Gladwell)

Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Dabei geht es um die Vergabe von Geschäftsaufträgen, die das Speichern und Nutzen von Daten in einer Cloud betreffen. In Bereichen wie der Finanzwirtschaft, dem Gesundheitswesen oder der Energieversorgung soll eine Zusage demnach nur gegeben werden, wenn auch europäische Hard‑ und Software verwendet wird. Die Richtlinien könnten führende US-Firmen wie Google und Microsoft von einer Bewerbung um Aufträge in Europa ausschließen.

Hintergrund ist ein US-Gesetz, nach dem Cloud-Anbieter den Behörden Zugriff auf Daten ihrer Kunden gewähren müssen, auch wenn diese im Ausland gespeichert sind. Der Verordnungsentwurf soll am Mittwoch vorgestellt werden. Über ihn müssen dann das Europäischen Parlament und die EU-Mitgliedstaaten entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.