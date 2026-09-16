Die EU-Kommission will Social Media erst ab 13 Jahren erlauben. (Getty Images / Organic Media)

"Wir orientieren uns dabei an Australien ‌und anderen Ländern", ⁠sagte EU-Kommissionspräsidentin ⁠von der Leyen in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union in Straßburg. Kinder zwischen 13 und 15 Jahren sollen dem Gesetzentwurf zufolge kein eigenes Nutzerkonto besitzen dürfen. Möglich sein solle in diesem Alter aber ein Account, den die Eltern einrichten und beaufsichtigen könnten - mit eingeschränkten Funktionen und einer begrenzten Nutzungszeit am Tag.

Die großen Plattformen sehen bereits jetzt ein Mindestalter von 13 Jahren vor. Kritiker bemängeln aber, dass die Altersgrenze nicht konsequent durchgesetzt werde.

Von der Leyen will den genauen Gesetzestext morgen vorstellen. Anschließend befassen sich das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten mit dem Vorhaben.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.