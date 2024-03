Unter anderem das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA erhält Gelder von der EU. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Das Geld solle an internationale Partner wie das Rote Kreuz und den Roten Halbmond gehen, teilte die Behörde in Brüssel mit. Außerdem sollen kommende Woche bereits geplante 50 Millionen Euro an das in die Kritik geratene UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA ausgezahlt werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, unschuldige Palästinenser sollten nicht den Preis für die Verbrechen der Terrorgruppe Hamas zahlen müssen. Dem UNRWA wird von Israel vorgeworfen, teils von der Hamas unterwandert zu sein.

Die jordanische Luftwaffe warf nach eigenen Angaben über mehreren Orten des Gazastreifens Pakete mit Lebensmitteln ab.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.