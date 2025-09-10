Das EU-Parlament in Straßburg (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessmann)

Es wird erwartet, dass die deutsche Politikerin darin auch neue Projekte und Initiativen für die nächsten zwölf Monate ankündigt. Zentrale Themen dürften die Wettbewerbsfähigkeit der EU, die Unterstützung der Ukraine und die Verteidigungsbereitschaft Europas sein.

Von der Leyen wird auch eine erste Bilanz ihrer zweiten Amtszeit ziehen. Im Juli hatte sie einen Misstrauensantrag im Europaparlament überstanden. Einige Parlamentarier kritisieren sie wegen ihres zentralistischen Führungsstils und der zunehmenden Konzentration der Macht in der EU-Kommission. An die Rede von der Leyens schließt sich eine Plenardebatte an.

