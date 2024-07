Europa-Parlament

Das EU-Parlament stimmte einer zweiten Amtszeit von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu. (Philipp von Ditfurth / dpa / Philipp von Ditfurth)

Zuvor hatte von der Leyen vor dem Europäischen Parlament ihre Pläne für die nächsten Jahre dargelegt. In ihrer Bewerbungsrede kündigte sie unter anderem Initiativen für eine stärkere Verteidigungsindustrie und mehr Wettbewerbsfähigkeit an. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sprach sie sich dafür aus, eine Europäische Union der Verteidigung aufzubauen.

Außerdem sollen der Klimaschutz und eine wachsende Wirtschaft miteinander in Einklang gebracht werden: Für private Investoren sollen Anreize geschaffen werden, in Europa zu bleiben, statt nach Amerika oder Asien abzuwandern. Von der Leyen kündigte zudem an, sie wolle soziale Netzwerke zum Schutz von Kindern und Jugendlichen strenger reglementieren.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.