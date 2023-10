Irreguläre Migration

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, spricht auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

Einzelheiten nannte sie in einer Rede auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig nicht. Von der Leyen mahnte zugleich ein besseren Schutz der Außengrenzen sowie die konsequente Abschiebung von Menschen an, die keinen Anspruch auf Asyl hätten. Derweil zog Bundesinnenministerin Faeser eine positive Bilanz der stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild am Sonntag", damit schütze man auch die Menschen, die auf lebensgefährliche Weise eingepfercht und ohne Wassser über die Grenzen geschmuggelt würden. Zudem würden damit die skrupellosen Täter verfolgt, für die Menschenleben nichts zählten.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Roßkopf, sagte, es sei bisher kein Rückgang der Migration erkennbar. Die Schleuser würden die Kontrollstellen links und rechts daneben umfahren. Roßkopf schlug vor, die Grenzkontrollen flexibel an die Lage anzupassen und somit unvorhersehbar für Schleuser zu gestalten.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.