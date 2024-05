Nikos Christodoulides, Präsident von Zypern, empfängt am 1. Mai EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (AP / dpa / Petros Karadjias)

Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur will die Europäische Union dem Land am Mittelmeer Finanzhilfen im Umfang von rund einer Milliarde Euro bieten, um die Zahl der Migranten zu senken, die von dort mit dem Boot nach Europa in See stechen. Mit dem Geld soll nach Angaben von EU-Beamten das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen im Libanon gestärkt werden. Von der Leyen wird vom zyprischen Präsidenten Christodoulidis begleitet. In Zypern kommen seit Wochen zahlreiche syrische Flüchtlinge an, die vom Libanon aus übersetzen. Die Aufnahmelager in dem EU-Inselstaat sind überfüllt.

Die Regierung von Zypern hatte die EU deshalb mehrfach um Hilfe gebeten und ein Abkommen mit dem Libanon gefordert. Solche Vereinbarungen gibt es beispielsweise mit Ägypten und Tunesien. Die Länder erhalten unter anderem Finanzhilfen in Milliardenhöhe, um die Migration Richtung Europa einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.