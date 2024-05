Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, will die Europäische Union dem Land am Mittelmeer Finanzhilfen im Umfang von rund einer Milliarde Euro anbieten. Das Geld soll helfen, die Zahl an Migranten zu senken, die versuchen, vom Libanon aus mit Booten nach Europa zu gelangen. Vorgesehen sind Investitionen in das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen des Libanons. Im Verhältnis zur Bevölkerung hat der Libanon die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen . Angesichts der wirtschaftlich und politisch extrem angespannten Lage leben viele Syrer dort unter prekären Verhältnissen. Von der Leyen wird vom zyprischen Präsidenten Christodoulidis begleitet. Zyperns Regierung drängt angesichts überfüllter Aufnahmelager auf ein Flüchtlingsabkommen, wie es sie bereits etwa mit Ägypten und Tunesien gibt.