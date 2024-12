Türkei-Besuch

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Mehmet Ali Ozcan)

Im Mittelpunkt des Treffens steht die Lage in Syrien nach dem Sturz des langjährigen Machthabers al-Assad. Von der Leyen will nach eigenen Angaben mit Erdogan über Hilfslieferungen nach Syrien sprechen. Die Europäische Union hatte angekündigt, über die Türkei Lebensmittel, Medikamente und Behelfsunterkünfte in das Nachbarland zu bringen.

Daneben dürfte es um Kontakte zur neuen islamistischen Führung in Damaskus gehen. Im Auftrag der EU hatte unter anderem bereits der deutsche Diplomat Ohnmacht erste Gespräche mit Vertretern der Rebellenallianz um die Gruppe HTS geführt. Die Türkei und die EU hoffen auf die Rückkehr syrischer Flüchtlinge, sollte sich die Lage im Land stabilisieren.

