Indischer Nationalfeiertag

Die beiden waren als Ehrengäste von der indischen Präsidentin Murmu zu der Veranstaltung zum Gedenken an das Inkrafttreten der Verfassung im Jahr 1950 eingeladen. Morgen wollen von der Leyen und Costa dann beim EU-Indien-Gipfel ein Freihandelsabkommen unterzeichnen. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll abgeschlossen werden.
Chinas Präsident Xi gratulierte Präsidentin Murmu zum Tag der Republik und lobte die Partnerschaft beider Länder, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Ähnlich äußerte sich die russische Botschaft in Neu Delhi.
