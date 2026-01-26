Indischer Nationalfeiertag
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa nehmen an Parade zum Nationalfeiertag teil

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa haben in Neu Delhi an der Parade zum indischen Nationalfeiertag teilgenommen.

    EU-Ratspräsident Antonio Costa (Mitte links) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßen Offizielle bei ihrer Ankunft zur Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien.
    Parade zum Tag der Republik in Neu-Delhi, Indien (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Manish Swarup)
    Die beiden waren als Ehrengäste von der indischen Präsidentin Murmu zu der Veranstaltung zum Gedenken an das Inkrafttreten der Verfassung im Jahr 1950 eingeladen. Morgen wollen von der Leyen und Costa dann beim EU-Indien-Gipfel ein Freihandelsabkommen unterzeichnen. Auch ein Verteidigungs- und Sicherheitsabkommen soll abgeschlossen werden. 
    Chinas Präsident Xi gratulierte Präsidentin Murmu zum Tag der Republik und lobte die Partnerschaft beider Länder, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Ähnlich äußerte sich die russische Botschaft in Neu Delhi.
