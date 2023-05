EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. (Bild von 2022) (dpa/picture alliance/Michael Fischer)

Von der Leyen will in der ukrainischen Hauptstadt mit Präsident Selenskyj unter anderem über Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland sowie über die Vorbereitungen für die EU-Beitrittsverhandlungen sprechen. Die Ukraine gehöre zur europäischen Familie, sagte von der Leyen bei ihrer Ankunft in Kiew. Von der Leyen besucht das Land zum fünften Mal seit Kriegsbeginn. Ihr Besuch am Europatag, der in Zukunft auch in der Ukraine regelmäßig am 9. Mai gefeiert werden soll, habe symbolische Bedeutung, erklärte die Kommissionspräsidentin.

