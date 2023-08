EU-Kommissionsvize Frans Timmermans (Virginia Mayo/AP/dpa)

Das teilten beide Parteien mit. Timmermans wird für die Kandidatur sein Amt in Brüssel aufgeben. Der 62-jährige frühere Außenminister will nach der Wahl am 22. November Nachfolger des abgetretenen Regierungschefs Rutte werden.

Ruttes Mitte-Rechts-Koalition aus vier Parteien war Anfang Juli am Streit über eine Verschärfung der Regeln zum Familiennachzug von Asylsuchenden zerbrochen. Rutte hatte daraufhin seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nach 13 Jahren geht damit seine Amtszeit als dienstältester Regierungschef in der Geschichte der Niederlande zu Ende.

