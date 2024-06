EU-Kommissarin für Transparenz und Werte und den Schutz der Demokratie: Vera Jourova (Archivbild). (IMAGO / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Man lebe in einer neuen Ära der feindlichen Beeinflussung, sagte Jourova der "Süddeutschen Zeitung". Sie verwies auf das prorussische Portal "Voice of Europe" mit Sitz in Prag, dessen Verbreitung die EU im Mai verboten hatte. Dieses Schein-Medium, dessen Methode kopiert werden könne, sei wohl nur die Spitze des Eisbergs. Die aus Tschechien stammende EU-Kommissarin sieht beim Thema Falschinformationen neben Deutschland auch Frankreich und Polen unter Druck.

Russlands Staatschef Putin versuche besonders in diesen zentralen europäischen Ländern zu investieren, weil er auf einen hohen Profit bei einem Meinungsumschwung hoffe. Jourova forderte in diesem Zusammenhang mehr Gegenwehr der EU.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.