Dumpingvorwürfe

EU kündigt Strafzölle auf Elektroautos aus China an

Die Europäische Kommission will in drei Wochen Strafzölle auf chinesische Elektroautos verhängen. Die Behörde wirft China vor, mit Subventionen für E-Autobauer den Wettbewerb zu verzerren. Ob es tatsächlich zu den Strafzöllen kommt, hängt den Angaben zufolge davon ab, ob mit China eine andere Lösung gefunden werden kann. Die Führung in Peking deutet bereits Vergeltungsmaßnahmen an.