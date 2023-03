EU-Länder wollen mehr Transparenz bei airbnb und ähnlichen Plattformen. (IMAGO | NurPhoto)

Darauf verständigten sich die Wettbewerbsminister der EU-Staaten bei einem Treffen in Brüssel. Konkret vorgesehen ist, dass Anbieter ihre Zimmer, Wohnungen oder Häuser, die sie vermieten wollen, bei den Behörden anmelden müssen. Zudem sollen sie mitteilen, wie viele Gäste wie lange bleiben. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Giegold, betonte, die Mitgliedstaaten könnten so für fairen Wettbewerb sorgen. In der EU machen Kurzzeitvermietungen fast ein Viertel aller Touristenunterkünfte aus.

Plattformen wie Airbnb stehen außerdem schon länger in der Kritik, weil sie insbesondere in beliebten Metropolen wie Amsterdam, Paris oder Barcelona zu einem starken Anstieg der Mieten beitragen.

