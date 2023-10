Pharma- und Kosmetikfirmen sollen sich nach dem Willen der EU-Länder an den Kosten für die Abwasserreinigung beteiligen (imago/stock&people/Hubert Jelinek)

Die Umweltminister der Europäischen Union einigten sich bei einem Treffen in Luxemburg darauf, dass die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung für jedes Produkt gelten solle, das in einem beliebigen Land auf den Markt gebracht werde. Ferner sollen die einzelnen Mitgliedstaaten den neuen Regeln zufolge zur Überwachung von Gesundheitsparametern im kommunalen Abwasser verpflichtet werden. So sollten Krankheitserreger ermittelt werden, die für Pandemien verantwortlich sein könnten - wie das Corona- oder Influenzavirus. Das EU-Parlament hatte sich ebenfalls dafür ausgesprochen, Pharma- und Kosmetikfirmen an den Kosten der Abwasserreinigung zu beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.