Flaggen der EU Mitgliedsstaaten vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Wie ein Sprecher mitteilte, wollen die Ressortchefs über eine gemeinsame Agrarpolitik sowie über das Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten beraten. Dabei wird es den Angaben zufolge unter anderem um die Fördergelder für die Landwirte im nächsten langjährigen EU-Haushalt ab 2028 gehen. Bundeslandwirtschaftsminister Rainer wird bei dem Treffen von Staatssekretär Schick vertreten.

Die EU-Kommission und eine Großzahl der EU-Länder wollen das Mercosur-Abkommen nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen noch in diesem Monat zum Abschluss bringen. Die Regierung Italiens, das eine rasche Unterzeichnung bislang verhindert hatte, kündigte gestern nach Zugeständnisen der Kommission seine Zustimmung an. In der Landwirtschaft herrschen große Vorbehalte gegen das Abkommen; es gibt immer wieder Proteste.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.