Georgien

EU legt Beitrittsprozess auf Eis - Reaktion auf aktuellen Kurs in Tiflis

Die Europäische Union legt den Beitrittsprozess mit Georgien vorerst auf Eis. In einer in Brüssel verabschiedeten Erklärung zeigten sich die Staats- und Regierungschefs ernsthaft besorgt über den aktuellen Kurs der politischen Führung in Tiflis. Als Beispiel wurde das Gesetz zur Beschränkung sogenannter ausländischer Einflussnahme angeführt, das im Mai zu massiven Protesten in Georgien geführt hat.