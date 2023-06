Künstliche Intelligenz

Online-Konzerne sollen Nutzer über KI informieren. (picture alliance / CHROMORANGE / Knut Niehus)

Für Nutzer von TikTok oder Facebook müsse klar erkennbar sein, dass ein Roboter am Werk sei, sagte EU-Vizekommissionspräsidentin Jourova in Brüssel. Sie rief die Konzerne auf, einen vor einem Jahr unterzeichneten Verhaltenskodex gegen Desinformation entsprechend zu ergänzen. Weil Twitter den Kodex nicht mehr mittragen will, kündigte Jourova eine enge Überwachung des sozialen Netzwerks an.

Der Verhaltenskodex verpflichtet dazu, falsche oder irreführende Inhalt zu entfernen. Verbreiter von Falschnachrichten sollen keine Werbeeinnahmen bekommen. Für Nutzer soll es leichter werden, Fälschungen und Täuschungen zu erkennen und kenntlich zu machen.

