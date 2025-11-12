Ayslsuchende werden aktuell in Europa ungleich verteilt. (picture alliance/dpa/Patrick Pleul)

Die EU-Kommission hat dazu einen neuen Solidaritätsmechanismus vorgeschlagen. Staaten, die bereits viele Migranten aufgenommen haben, sollen so entlastet werden. Dazu zählen laut EU-Kommission Italien, Griechenland, Zypern und Spanien. Deutschland könnte beantragen, bis Ende 2026 keine zusätzlichen Asylsuchenden aus anderen EU-Staaten mehr aufzunehmen. Es kann sich laut der Analyse von EU-Innenkommissar Brunner darauf berufen, dass es sich bereits um sehr viele Geflüchtete kümmert, für die eigentlich andere EU-Staaten zuständig wären. Auch andere Solidaritätsbeiträge wie Geld- und Sachleistungen wären demnach von deutscher Seite nicht notwendig.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.