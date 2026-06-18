Autobauer müssen ihre Fahrzeuge künftig so produzieren müssen, dass einzelne Teile leichter ausgebaut und ersetzt werden können (Archivbil). (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die Vorgaben sehen vor, dass Autobauer ihre Fahrzeuge künftig so produzieren müssen, dass einzelne Teile leichter ausgebaut und ersetzt werden können. Dies soll dazu führen, dass Aluminium, Kupfer und seltene Erden verstärkt wiederverwendet werden. Europa soll so unabhängiger von Einfuhren werden. Die Verordnung umfasst auch einen Mindestanteil für recyceltes Plastik in Neuwagen. Die Regelung gilt auch für Lastwagen, Motorräder und Spezialfahrzeuge.

Zudem soll es Kriterien geben, wann ein Auto als Schrott eingestuft wird. Der Export solcher Schrottautos, um sie illegal außerhalb der EU zu entsorgen, ist verboten.

Die 27 EU-Mitgliedstaaten müssen über den Parlamentsbeschluss noch abstimmen. Dies gilt aber als Formalie.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.