Das Europäische Parlament in Straßburg. (Deutschlandradio / Thorsten Gerald Schneiders)

Bis 2030 sollen mindestens 42,5 Prozent der Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen kommen; der bisherige Zielwert liegt bei 32 Prozent. Vor allem Genehmigungsverfahren sollen dafür beschleunigt werden. Bevor die Regeln in Kraft treten können, müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Im Jahr 2021 kamen in Europa 22 Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen. Neuere Daten liegen noch nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.