Asylpolitik
EU-Parlament spricht sich für Abschiebezentren aus

Das Europäische Parlament hat sich für eine Verschärfung der Asylpolitik ausgesprochen. Eine Mehrheit aus Christdemokraten und rechten Parteien stimmte für eine Rückführungsverordnung. Diese sieht unter anderem Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU vor. Mit dem Votum legte das Parlament seine Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und der Kommission fest.

    Vor dem Europäischen Parlament hängen blaue Transparente mit dem Namen und Logo des Parlaments.
    Das Europäische Parlament - hier der Sitz in Brüssel (imago / Manngold)
    Der angenommene Vorschlag steht in der Kritik. Den Christdemokraten im EU-Parlament wurde vorgeworfen, mit rechtsextremen Parteien wie der AfD zusammengearbeitet zu haben. Laut Medienberichten wurde in einer Chatgruppe und bei einem Treffen über Formulierungen verhandelt. Die EVP wies die Vorwürfe zurück.
    Außerdem stimmte das EU-Parlament für die Umsetzung einer Handelsvereinbarung mit den USA. Europäische Zölle auf amerikanische Industrieprodukte werden damit vorübergehend abgeschafft.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.