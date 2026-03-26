Asylpolitik

Der angenommene Vorschlag steht in der Kritik. Den Christdemokraten im EU-Parlament wurde vorgeworfen, mit rechtsextremen Parteien wie der AfD zusammengearbeitet zu haben. Laut Medienberichten wurde in einer Chatgruppe und bei einem Treffen über Formulierungen verhandelt. Die EVP wies die Vorwürfe zurück.
Außerdem stimmte das EU-Parlament für die Umsetzung einer Handelsvereinbarung mit den USA. Europäische Zölle auf amerikanische Industrieprodukte werden damit vorübergehend abgeschafft.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.