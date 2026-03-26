Asylpolitik

EU-Parlament spricht sich für Abschiebezentren aus

Das Europäische Parlament hat sich für eine Verschärfung der Asylpolitik ausgesprochen. Eine Mehrheit aus Christdemokraten und rechten Parteien stimmte für eine Rückführungsverordnung. Diese sieht unter anderem Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU vor. Mit dem Votum legte das Parlament seine Position für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten und der Kommission fest.