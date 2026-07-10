Die Abgeordneten in Straßburg stimmten mit breiter Mehrheit dafür, den rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen. Der digitale Euro soll künftig Bargeld und Kartenzahlungen ergänzen und direkt von der Europäischen Zentralbank ausgegeben werden. Ziel ist es, Europa unabhängiger zu machen von amerikanischen Kreditkarten oder Bezahlsystemen wie Paypal. Das Parlament und die EU-Staaten wollen nun über die konkrete Ausgestaltung des digitalen Euros verhandeln. Die Einführung eines Pilotprojekts ist für das kommende Jahr geplant.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.