Das EU-Parlament stimmt Abschiebezentren in Drittstaaten zu. (picture alliance / imageBROKER / Daniel Schoenen)

Die Abschiebezentren in Nicht-EU-Ländern sind für Menschen ohne Aufenthaltsrecht vorgesehen, die nicht in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können, etwa weil diese ihre Aufnahme verweigern. Wo solche Abschiebezentren entstehen könnten, ist bisher unklar. Im Gespräch sind unter anderem Staaten in Afrika.

Der Einigung über die neuen Asylregeln war ein gemeinsamer Beschluss der Europäischen Volkspartei EVP und dem rechten Flügel im EU-Parlament vorausgegangen. Medienrecherchen hatten offengelegt, dass die EVP bei dem Thema enger mit den Rechten kooperiert hatte als zuvor bekannt gewesen war. Nach der Abstimmung klatschten Abgeordnete des rechten Spektrums und riefen "send them back", also "Schickt sie zurück". Dies wurde von der Gegenseite mit "shame on you"-Rufen, zu deutsch "Schande" beantwortet.

Zuvor hatte das Europaparlament dafür gestimmt, die Regeln für den Einsatz von Gentechnik zu lockern.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.