Schnellerer Abschuss von Wölfen

Die Abgeordneten stimmten in Straßburg dafür, weitere Beratungen in den Ausschüssen des Parlaments zu überspringen. Die Entscheidung über eine Absenkung des Schutzstatus der Tiere soll nun am Donnerstag fallen.

Der Wolf soll nach der von der EU-Kommission vorgeschlagenen Änderung nicht mehr als "streng geschützt" gelten, der Erhalt der Art aber weiter sichergestellt werden. Die Voraussetzungen für den Abschuss von Wölfen sollen dadurch deutlich vereinfacht werden. Es bleibt aber den einzelnen Regierungen überlassen, ob sie den Schutzstatus von Wölfen auch in ihrem Land senken.

