Flugreisende in einer Lufthansa-Maschine. (dpa)

In Straßburg votierte eine breite Mehrheit für die Reform, die zwischen den EU-Staaten und dem Parlament ausgehandelt worden war. Sie sieht unter anderem vor, dass Eltern kostenlos Sitzplätze neben ihren Kindern reservieren können. Im Falle einer Verspätung müssen Fluggesellschaften Reisende künftig innerhalb von vier Tagen über ihr Recht auf eine Entschädigung informieren. Zudem sollen die Preise für das Handgepäck transparenter werden.

Damit das neue Gesetz in Kraft tritt, ist noch die Zustimmung des Europäischen Rats erforderlich. Das gilt als Formsache.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.