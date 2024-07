Hofft auf eine zweite Amtszeit: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (picture alliance / Xinhua News Agency / Zhao Dingzhe)

Die deutsche Politikerin hält am Morgen ihre Bewerbungsrede in Straßburg. Zuvor will die 65-Jährige noch eine schriftliche Übersicht mit ihren politischen Plänen für die kommenden fünf Jahre vorlegen. Zahlreiche Abgeordnete hatten in den vergangenen Tagen betont, dass ihre Stimme für eine zweite Amtszeit der Christdemokratin davon abhänge, was in diesem Papier stehe. Voraussichtlich wird von der Leyen darin unter anderem auf ihre Vorstellungen für die Klima- und Migrationspolitik eingehen. Aber auch Themen wie Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheitspolitik dürften zur Sprache kommen.

Von der Leyen benötigt für ihre Wiederwahl die absolute Mehrheit der Stimmen. Sollte sie keinen ausreichenden Rückhalt im Parlament bekommen, müssen die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten innerhalb eines Monats eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten vorschlagen.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.