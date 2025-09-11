Krise im Gazastreifen

EU-Parlament in Straßburg (Archivbild) (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Die Mehrheit der Parlamentarier stimmte dafür, Strafmaßnahmen gegen Finanzminister Smotrich und Sicherheitsminister Ben Gvir zu verhängen. Außerdem soll das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel teilweise ausgesetzt werden. Das Parlament kritisierte erneut, dass Israel humanitäre Hilfe für den Gazastreifen behindere, und forderte einen sofortigen Waffenstillstand. Die Forderung des EU-Parlaments ist jedoch nicht rechtlich bindend.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.