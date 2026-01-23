EU-Parlament will Terror-Listung von Irans Revolutionsgarden

Die iranische Revolutionsgarden sollen als Terrororganisation eingestuft werden (afp)

In einer Resolution forderten die Parlamentarier in Straßburg den Rat der EU-Mitgliedsstaaten auf, restriktive Maßnahmen wie das Einfrieren von Vermögenswerten und Visumsverbote durchzusetzen. Die Abgeordneten verurteilten zudem das brutale Vorgehen der iranischen Behörden gegen Demonstranten und forderten die Führung in Teheran auf, die Gewalt zu beenden und alle Hinrichtungen zu stoppen.

Bisher gab es in der EU keinen Konsens darüber, die Revolutionsgarden als Terrororganisation zu listen. Die Bundesregierung sprach sich dafür aus, Frankreich, Italien und Spanien äußerten Bedenken. Die Entscheidung muss einstimmig getroffen werden.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.