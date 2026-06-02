Feuerwehrleute bei Löscharbeiten an einem Waldbrand im vergangenen August bei Çanakkale in der Türkei. (IMAGO / Anadolu Agency)

Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, fast 800 Feuerwehrleute aus 14 Ländern würden in besonders gefährdeten Gegenden in Zypern, Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal stationiert. Darüber hinaus stünden 22 Löschflugzeuge und fünf Hubschrauber aus der EU-Flotte zur Unterstützung bereit.

Laut einem Bericht der Weltwetterorganisation und des EU-Klimawandeldienstes Copernicus haben Waldbrände im vergangenen Jahr in Europa eine Fläche von mehr als einer Million Hektar zerstört, so viel wie nie zuvor. Der Klimawandel sorgt nach Einschätzung von Wissenschaftlern für längere Hitzewellen und Dürren. Diese begünstigten Waldbrände.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.