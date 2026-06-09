Die EU plant ein Einreiseverbot für russische Ukraine-Kämpfer. (picture alliance / dpa / Leonie Asendorpf)

Dies gab EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel bekannt. Sie sagte, es solle jedem die Einreise in die EU verboten werden, der seit Kriegsbeginn in den russischen Streitkräften gedient habe. Weitere Strafmaßnahmen betreffen den Finanz- und Energiesektor Russlands. Außerdem werden erstmals auch Fischereiunternehmen sanktioniert. Sie sollen bestimmte Handelswaren wie Kabeljau nicht mehr in die EU einführen dürfen.

Ausfuhrbeschränkungen gibt es laut von der Leyen für Güter und Technologien, die von der russischen Militärindustrie genutzt werden können. Die Kommissionspräsidentin sagte, der Preis, den Russland für seinen Angriff auf die Ukraine zahle, werde von Tag zu Tag höher. Die Sanktionen zeigten schon jetzt Wirkung; die russische Wirtschaft verlangsame sich deutlich.

Ein Teil der Strafmaßnahmen soll bereits am kommenden Montag bei einem EU-Außenministertreffen beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.