Europa finanziert den Krieg gegen die Ukraine mit: Im ersten Halbjahr 2025 importierte die EU Flüssigerdgas im Wert von fast 4,5 Milliarden Euro aus Russland. (picture alliance / dpa / Krasilnikov Stanislav)

Darauf haben sich die EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament geeinigt. Angesichts des Ukraine-Krieges soll die Einfuhr von russischem Gas über Pipelines bis spätestens zum 1. November 2027 eingestellt werden. Der Import von russischem Flüssigerdgas soll schon ab Januar 2027 verboten sein.

Für russische Ölexporte in die Slowakei und Ungarn soll die EU-Kommission einen Plan für den Ausstieg bis Ende 2027 erarbeiten. Die beiden Staaten sind in hohem Maße von russischen Öl- und Erdgaslieferungen abhängig und beide haben schon mehrfach Pläne zur Unterstützung der Ukraine blockiert.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.