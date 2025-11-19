Verteidigung

Es soll einen EU-Notfallplan für Kriegstransporte geben (Archivbild). (imago images / Sven Eckelkamp )

Die Europäische Kommission präsentierte dazu in Brüssel einen konkreten Vorschlag. Er sieht vor, militärischen Transportoperationen in einer Krise EU-weit prioritären Zugang zu Verkehrsnetzen, Infrastruktur und damit verbundenen Dienstleistungen zu garantieren. Darüber hinaus würden etwa Ausnahmen bei Lenk- und Ruhezeiten, nationalen Melderegeln oder Umwelt- und Lärmschutzvorschriften gewährt. Schienenfahrzeuge könnten auch außerhalb ihres normalerweise genehmigten Einsatzbereichs eingesetzt werden.

EU-Verteidigungskommissar Kubilius erklärte, Ziel bis um Jahr 2027 sei die Schaffung eines - so wörtlich - "militärischen Schengen-Raum". Die EU-Außenbeauftragte Kallas sagte, Europa sei mit beispiellosen Sicherheitsbedrohungen konfrontiert.

