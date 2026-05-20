Milliardenkredits für die Ukraine

EU-Wirtschaftskommissar Vladis Dombrovskis (dpa/Thierry Monasse)

Wenn alles nach Plan verlaufe, solle Kiew Mitte Juni eine erste Zahlung des Finanzhilfeprogramms in Höhe von 3,2 Milliarden Euro erhalten, sagte EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis vor Journalisten in Brüssel. Zuvor müsse die mit der Ukraine ausgehandelte Absichtserklärung aber noch unterzeichnet und vom dortigen Parlament ratifiziert werden, hieß es weiter.

Bei dem Geld handelt es sich um den Teil eines Darlehens, mit dem die Ukraine ihren Haushalt stabilisieren will.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.