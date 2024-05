"Russische Propaganda"

Die Startseite von "Voice of Europe". (dpa / Robin Utrecht)

Betroffen seien das Internetportal Voice of Europe in Tschechien, die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti sowie zwei russische Zeitungen, wie Kommissions-Vizepräsidentin Jouroa auf der Plattform X mitteilte. Die EU wirft ihnen die Verbreitung russischer Propaganda im Angriffskrieg gegen die Ukraine vor. Die Ständigen Vertreter der Mitgliedsländer sprachen sich deshalb für ein EU-weites Veröffentlichungsverbot aus. Dies soll Diplomaten zufolge im schriftlichen Verfahren zeitnah formell beschlossen werden.

Über Voice of Europe mit Sitz in Prag soll nach tschechischen Medienberichten auch Geld an europäische Politiker geflossen sein. In diesem Zusammenhang wurden Vorwürfe gegen die AfD-Kandidaten für die Europawahl, Krah und Bystron, laut. Beide bestreiten die Annahme russischer Gelder. Die Justiz ermittelt.

