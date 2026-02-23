Flucht und Vertreibung

Flüchtlinge können künftig auch in sogenannte Drittstaaten abgeschoben werden. Vorbild ist das in Großbritannien ausprobierte "Ruanda-Modell". Die Regelung sieht vor, dass Menschen ohne inhaltliche Prüfung ihres Asylantrags in der EU abgelehnt werden können, sofern sie auch in einem für sie als sicher geltenden Drittstaat Schutz beantragen könnten. Zudem billigte der EU-Rat eine Liste mit sogenannten sicheren Herkunftsländern. Für Flüchtlinge aus diesen Staaten heißt das, dass ihr Schutzgesuch in schnelleren Verfahren entschieden wird. Es obliegt zudem den Geflüchteten nachzuweisen, warum ihr Heimatland für sie nicht sicher sein soll. Konkret geht es um Kolumbien, Ägypten, Indien, Kosovo, Marokko und Tunesien. Ausnahmen gibt es etwa, wenn sich ein Land in bewaffneten Konflikten befindet. Europaweit ist die Benennung sicherer Herkunftsländer eine Neuheit; Deutschland führt bereits eine eigene Liste. Die Regelungen sind Teil des EU-Migrations- und Asylpakets, der am 12. Juni in Kraft treten soll.
