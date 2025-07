EU-China-Gipfel in Peking

EU-Ratspräsident Costa: China muss Einfluss auf Russland nutzen, um Krieg in der Ukraine zu beenden

EU-Ratspräsident Costa hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland zu nutzen, um zu einer Beendigung des Krieges in der Ukraine beizutragen. Als ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates stehe die Volksrepublik in der Pflicht, sagte Costa beim EU-China-Gipfel in Peking.