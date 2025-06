EU-Spitzen vor dem G7-Gipfel in Kanada (dpa / Ansgar Haase )

Costa sagte in Kananaskis in den Rocky Mountains, dieser Gipfel finde zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Man stehe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und einer zunehmenden Zahl an Konflikten gegenüber. Der EU-Ratspräsident verwies etwa auf den Ukraine-Krieg, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Vor diesem Hintergrund trage die G7 eine große Verantwortung.

Nach Angaben von Bundeskanzler Merz soll von dem Gipfel in Kanada ein Zeichen größtmöglicher Geschlossenheit für die Ukraine ausgehen. Zudem werde die Eskalation zwischen Israel und dem Iran sehr weit oben auf der Agenda stehen. Im Handelskonflikt mit der US-Regierung hofft Merz auf eine klare Perspektive für eine Einigung.

