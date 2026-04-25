EU-Migrationskommissar Brunner sagte der "Welt am Sonntag", 2025 seien 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurückgeführt worden. Das sei der bisher höchste Wert in diesem Jahrzehnt. Grund dafür sei unter anderem das konsequente Vorgehen der Mitgliedstaaten, aber auch mehr Stabilität in einigen Aufnahmeländern.

Trotzdem könne die Zahl von Rückführungen nicht zufriedenstellen, sagte Brunner. Es sei nun wichtig, dass Parlament und Rat die neue Rückführungsverordnung beschließen, die man vergangenes Jahr vorgelegt habe. Diese sieht unter anderem vor, dass Menschen, die keinen Schutz erhalten haben, länger in Abschiebehaft genommen werden können. Zudem ermöglicht sie die Abschiebung von Asylsuchenden in sogenannte Return Hubs in Staaten außerhalb der EU.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.