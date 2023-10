Horn von Afrika

Die provisorischen Hütten in einem Flüchtlingslager in der Warder-Zone in Ãthiopien (picture alliance / Elias Meseret / dpa / Elias Meseret)

Das kündigte die EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften, Urpilainen bei einem Besuch in der Hauptstadt Addis Abeba an. Sie sagte eine Summe von 650 Millionen Euro zu. Das ist weniger als im ursprünglichen Hilfsprogramm für Athiopien vorgesehen war. Die Zahlungen waren vor knapp drei Jahren eingestellt worden wegen des Bürgerkriegs im Land. Damals war für die Zeit bis 2027 eine Milliarde Euro vorgesehen.

Urpilainen erklärte, die Summe sei um die Budgethilfe für die Regierung gekürzt worden.

Der Bürgerkrieg in Äthiopien war vor knapp einem Jahr mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet worden. Die Auseinandersetzung war von Massenmorden und Vergewaltigungen geprägt. Es gabe Tausende Todesopfer. Die UNO kam in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass einige Taten in Äthiopien als Kriegsverbrechen einzustufen seien.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.