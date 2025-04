Handelskonflikt

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AFP/NICOLAS TUCAT)

Von der Leyen stellte klar, dass die EU weiterhin zu Gegenmaßnahmen bereit sei. Sollten Verhandlungen mit den USA nicht zufriedenstellend verlaufen, würden die Gegenmaßnahmen in Kraft treten. Zudem setze man die Arbeit an weiteren Maßnahmen fort. Von der Leyen betonte, alle Optionen blieben auf dem Tisch.

US-Präsident Trump hatte gestern mitgeteilt, gerade erst angekündigte Zusatz-Zölle für 90 Tage auszusetzen. Dies gelte für mehr als 75 Staaten, die Verhandlungsbereitschaft gezeigt hätten. Auf Waren aus China soll in den USA dagegen nun eine Strafabgabe von 125 Prozent fällig werden.

Die Volksrepublik forderte die USA zu Kompromissen auf. Eine Sprecherin des Handelsministeriums in Peking erklärte, Washington solle China auf halbem Wege entgegenkommen und auf der Grundlage der Prinzipien des gegenseitigen Respekts verhandeln. Ohne Kompromiss werde China bis zum Ende kämpfen.

Börsenkurse steigen

Die Börsen weltweit erholten sich nach der Kehrtwende von US-Präsident Trump in der Zollpolitik. Der Deutsche Leitindex Dax etwa legte zu Handelsbeginn um acht Prozent zu. Weltweit reagierten Anleger positiv auf die Zoll-Pause. Der französische Aktienindex CAC40 verzeichnete zu Handelsbeginn am Donnerstag ein Plus von knapp 6,5 Prozent und der FTSE 100 in London fast sechs Prozent.

Zuvor hatten bereits die asiatischen Börsen und verschiedene Indizes in New York mit einem kräftigen Plus geschlossen. Vor Bekanntgabe der Zoll-Pause hatte Trump angedeutet, nun sei ein "großartiger Zeitpunkt", Aktien zu kaufen.

Der Effekt von Trumps Verkündung war sogar in China zu spüren, das als einziges Land von der Pause bei den Zöllen ausgenommen ist und Aufschläge in Höhe von 125 Prozent verkraften muss. In Hong Kong kletterte der Index Hang Seng um 2,7 Prozent, der chinesische SSE Composite Index um 1,3 Prozent.

Mehr zum Thema:

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.