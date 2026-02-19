Niederschlagung der Proteste
EU setzt Irans Revolutionsgarden auf Terrorliste

Die Europäische Union hat die Revolutionsgarden des Iran als Terrororganisation eingestuft. Dies wurde in Brüssel mitgeteilt. Mit dem formellen Beschluss setzten die EU-Staaten eine Einigung ihrer Außenminister von Ende Januar um.

    Die Soldaten mit bunten Schärpen und Schirmmützen gehen in Reih und Glied. Sie tragen weiße Handschuhe und heben die rechte Hand hoch.
    Soldaten der iranischen Revolutionsgarden bei einer Parade. (IMAGO / UIG)
    Grund für die Einstufung ist die brutale Niederschlagung der Proteste im Iran gegen das Regime auch durch die Revolutionsgarden. Gegen diese bestehen bereits Sanktionen. Ihre Einstufung als Terrorgruppe hat daher eine eher symbolische Bedeutung.
    Das Regime in Teheran verurteilte die EU-Entscheidung und drohte damit, im Gegenzug die Armeen europäischer Länder ebenfalls als terroristisch einzustufen.
    Bei der Niederschlagung der Proteste um den Jahreswechsel war eine große Zahl an Demonstrierenden getötet worden. Die EU-Außenminister sprachen von möglicherweise bis zu 30.000 Toten.
