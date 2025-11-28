Die Durchsuchungen zeigten, dass die Anti-Korruptions-Behörden in der Ukraine ihre Arbeit erledigten.
Am Morgen hatten Ermittler die Räume von Präsidialamtschef Jermak durchsucht. Die zuständige Sonderstaatsanwaltschaft teilte mit, die Maßnahmen fänden im Rahmen einer laufenden Untersuchung statt. Jermak sicherte den Ermittlern seine volle Kooperation zu. Er gilt als enger Vertrauter von Präsident Selenskyj.
Die Regierung steht wegen massiver Korruptionsvorwürfe - insbesondere in der Energiebranche - seit Wochen unter Druck. So wurden in diesem Zusammenhang zuletzt die Energieministerin und der Justizminister entlassen, der zuvor selbst das Energieressort geleitet hatte.
Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.