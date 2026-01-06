Kulturstaatsminister Weimer

Was gerade auf X zu beobachten sei, wirke wie die Industrialisierung der sexuellen Belästigung, sagte Weimer der Nachrichtenagentur Reuters. Plattformbetreiber Musk erlaube mit seinem KI-Dienst Grok, täuschend echte sexualisierte Bilder von Frauen zu erstellen. Insbesondere Abbildungen von Minderjährigen seien inakzeptabel. Die EU-Kommission müsse dringend tätig werden und die Gesetze des sogenannten Digital Services Act konsequent anwenden, erklärte Weimer.
Weltweit gibt es Kritik an dem von X eingesetzten KI-Instrument namens Grok. Es erzeugt auf Anforderung Bilder von Frauen und Minderjährigen in extrem knapper Kleidung - auch von Personen des öffentlichen Lebens.
Diese Nachricht wurde am 06.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.