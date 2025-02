Drei Jahre Ukraine-Krieg

Mehrere Spitzenpolitiker der Europäischen Union sind zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. (Ansgar Haase / ENR Pool / dpa / Ansgar Haase)

Sie wollen am dritten Jahrestag der russischen Invasion ihre Solidarität bekunden. Von der Leyen schrieb auf X, sie sei heute in Kiew, weil die Ukraine Europa sei. Auf der Zugfahrt hatte sie angekündigt, zeitnah einen Plan vorzustellen, wie die Rüstungsproduktion in Europa und die Verteidigungsfähigkeiten der EU ausgebaut werden können. Von der Leyen und Costa werden von rund 20 EU-Kommissaren begleitet.

Präsident Selenskyj hat zu einem Gipfel zur Unterstützung seines Landes eingeladen. Zahlreiche westliche Staats- und Regierungschef werden erwartet.

In Brüssel sprechen die EU-Außenminister über weitere Sanktionen gegen Russland.

Heute vor drei Jahren, am 24. Februar 2022, hatte der russische Staatschef Putin den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gegeben. Derzeit werden etwa 20 Prozent des ukrainischen Gebiets von Russland kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.