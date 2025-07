Handelskonflikt mit USA

Die EU hat sich mit den USA auf Gegenzölle geeinigt. (Gettyimages / Future Publishing via Gett / CFOTO)

Wie in Brüssel bestätigt wurde, billigten die 27 EU-Länder eine entsprechende Liste der Europäischen Kommission. Demnach will die Staatengemeinschaft Zölle auf US-Exporte in die EU im Wert von mehr als 90 Milliarden Euro verhängen, sollten die Verhandlungen mit Washington scheitern. Die Zölle würden dann am 7. August in Kraft treten. Welche US-Produkte betroffen wären, wurde nicht mitgeteilt.

Allerdings geht die EU-Kommission inzwischen von einer Einigung aus. Ein Sprecher erklärte, ein Ergebnis sei in greifbarer Nähe. Laut Medienberichten könnte die EU US-Zölle von 15 Prozent bei zahlreichen Ausnahmen akzeptieren. Unklar ist, wie dann auf der anderen Seite das EU-Zollniveau ausfallen würde.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.