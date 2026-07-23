Die Staaten der EU verhängen neue Sanktionen gegen Russland. (Alicia Windzio / dpa / Alicia Windzio)

Das teilten EU-Diplomaten in Brüssel mit. Die Pläne sehen unter anderem weitere Maßnahmen gegen den russischen Finanz- und Energiesektor sowie ein Einreiseverbot für russische Soldaten vor. Um Russlands Einnahmen aus Ölexporten zu begrenzen, ist zudem geplant, die automatische Anpassung des sogenannten Ölpreisdeckels für zwölf Monate auszusetzen. Damit soll verhindert werden, dass Russland wegen der zuletzt gestiegenen Weltmarktpreise höhere Einnahmen erzielt.

Der Einigung waren wochenlange Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten vorausgegangen. Mehrere Länder setzten dabei Abschwächungen oder Zugeständnisse zugunsten heimischer Unternehmen durch. Nicht durchgesetzt wurden geplante Importbeschränkungen für russische Fischprodukte. Auch Sanktionen gegen das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche wurden nicht beschlossen. Das Maßnahmenpaket muss nun noch vom Ministerrat angenommen werden. Das gilt als Formalie. Es ist das 21. EU-Sanktionspaket seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.